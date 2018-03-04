"اتحاد عذيب" تطالب بإعادة الضمان البنكي بـ50 مليون ريال

أعلنت شركة "اتحاد عذيب للاتصالات" أن مستشارها القانوني قد قام بمخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 28 فبراير 2018 طالباً منها تنفيذ قرار المحكمة وإعادة الضمان البنكي بقيمة 50 مليون ريال الذي تم تسييله سابقاً.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنها ستعلن لاحقاً عن أية تطورات في هذه القضية.

وأصدرت مؤخرا الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية بالرياض حكما بإلزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإيقاف مصادرة الضمان البنكي البالغ 50 مليون ريال المقدم من الشركة حتى صدور حكم نهائي لدعوى الشركة ضد الهيئة باستعادة الترددات، وتم تحديد 12 مارس موعدا للنظر في القضية.

وكانت الشركة قد فازت في المزاد الخاص بالترددات الذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة في النطاقين 700 و1800 ميغاهيرتز بما يجعلها مؤهلة للحصول على هذه الترددات عند استكمال المتطلبات التنظيمية، حصلت الشركة بموجبه على ترددات راديوية بعرض (2X10) في النطاق 700 ميغاهيرتز الذي يعتبر من أكثر النطاقات فعالية نظراً لخصائصه المتميزة في التغطية مقارنة بالنطاقات الأخرى، كما حصلت على ترددات راديوية بعرض (2X10) في النطاق 1800 ميغاهيرتز، وذلك لمدة 15 عاما بدءا من 2018/1/1م، وبقيمة إجمالية تبلغ 2,065 مليون ريال سعودي يدفع منها 30% (حوالي 619 مليون ريال سعودي) خلال عام 2017م والباقي يدفع خلال 10 سنوات على دفعات متساوية. وسيتم تمويل العملية عن طريق التسهيلات التمويلية التي سيتم توفيرها لاحقاً.