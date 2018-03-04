"دانة"تبيع رابع شحنة من مكثفات النفط بـ10.4 مليون دولار

أعلنت شركة دانة غاز عن استلام مبلغ 10.4 مليون دولار أميركي في فبراير 2018، وذلك جراء بيع 157,200 برميل من المكثفات بمتوسط سعري مقداره 66.5 دولار للبرميل.

وتمثل هذه الصفقة رابع شحنة من المكثفات تبيعها الشركة من عملياتها في مصر منذ بداية العام 2017.

فخلال العام الماضي، قامت دانة غاز ببيع 3 شحنات من المكثفات مقابل حوالي 21 مليون دولار، وذلك في إطار اتفاقية زيادة إنتاج الغاز التي كانت الشركة قد وقعتها مع الحكومة المصرية بهدف تسريع تسديد مستحقات الشركة المتأخرة.

وحققت شركة "دانة غاز" أرباحا" صافية بلغت 305 ملايين درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع خسائر صافية بلغت 323 مليون درهم بنهاية العام 2016.

وعزت الشركة هذه الأرباح إلى تحسن الإنتاج وارتفاع أسعار البيع الفعلية للسوائل النفطية، إضافة إلى التسوية التي تمت مع حكومة إقليم كردستان العراق.

لكن مع ذلك، منيت الشركة بخسائر صافية خلال الربع الأخير من العام 2017، بلغت 153 مليون درهم، مع الإشارة إلى أن هذه الخسائر تقلصت بالمقارنة مع الربع المماثل من 2016 والتي بلغت 418 مليون درهم.

وأوضحت الشركة أن نتائج الربع الأخير تأثرت باحتساب مخصصات بنحو 125 مليون درهم لانخفاض قيمة حقل غاز الزوراء في الإمارات.