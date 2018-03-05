قفزة قياسية بأرباح وعمليات "المصرية للاتصالات" في 2017

قفزت أرباح الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 18% مسجلة نحو 3.2 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وطبقاً لنتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة اليوم، فقد تمكنت "المصرية للاتصالات" من الاستحواذ على ثقة نحو 2.5 مليون عميل في وقت قياسي، حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات مجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 نحو 18.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 33% عن العام الماضي 2016، وزيادة قدرها 13% بعد تحييد أثر فروق العملة.

فيما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات 5٫2 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي بنسبة هامش ربح قدرها 28%.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 3٫2 مليار جنيه مصري مقارنة بنحو 2٫7 مليار جنيه مصري عن عام 2016 بما يعكس نسبة نمو قدرها 18% بنسبة هامش ربح بلغ نحو 17%.

وكشفت الشركة عن وصول إجمالي عدد المشتركين في خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى نحو 4٫1 مليون مشترك بزيادة قدرها 20% عن العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد مشتركين الصوت الثابت 7.1 مليون مشترك عن العام المالي 2017 بزيادة قدرها 11% عن العام السابق،

فيما بلغ إجمالي عدد المشتركين في التليفون المحمول 2.3 مليون مشترك بنهاية العام الماضي 2017.

وأوضحت نتائج الاعمال أن نصيب السهم من الأرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بلغ نحو 1٫4 جنيه مصري، مقارنة بنحو 1.2 جنيه مصري خلال العام 2016 بما يعكس تحسن بنسبة 18% عن العام 2016، فيما بلغت النفقات الاستثمارية عن العام المالي 2017 بنحو 10٫7 مليار جنيه مصري شاملة قيمة رسوم رخصة التليفون المحمول مقارنة بنحو 10 مليارات في العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس أحمد البحيري، إن العام الماضي تميز بالعديد من الإنجازات الاستراتيجية، كان أهمها إطلاقنا لعلامتنا التجارية "WE" واقتحام سوق المحمول تحت شعار "إحنا منك" لتتحول الشركة إلى أول مشغل اتصالات متكامل داخل السوق المصري.

وأوضح أن شركته استطاعت أن تثبت ريادتها لسوق الاتصالات المصري مع بداية إطلاق خدمات المحمول، حيث نجحت في كسب ثقة ما يزيد عن 2 مليون عميل خلال الشهور الثلاثة الأولى لإطلاق الخدمة، الأمر الذي لم تسبقها إليه شركة أخرى في السوق المصري.

وأضاف: تم تطوير منهج الشركة الجديد المرتكز على خدمة العملاء وإنشاء وتطوير مراكز خدمة العملاء وأنهينا كافة النزاعات القضائية التاريخية مع مشغلي شبكات المحمول في مصر، بالإضافة الي عقد العديد من الاتفاقيات طويلة الأجل التي تضمن إيرادات للشركة من خدمات الجملة على المدى الطويل.

وأوضح أن المصرية للاتصالات قامت بالاستثمار في شبكة الانترنت الأرضي القائمة علي الألياف الضوئية و إنشاء شبكة المحمول الخاصة بها لتقدم لعملائها أفضل جودة لخدمات الانترنت سواء ثابت أو محمول في مصر.