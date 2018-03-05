كويت إنرجي وسوكو تفشلان في التوصل لاتفاق اندماج

انتهت مفاوضات الاندماج بين شركة كويت إنرجي التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وسوكو انترناشونال للتنقيب وإنتاج النفط والغاز المدرجة في لندن دون اتفاق بعد أن استمرت عدة أسابيع.



وقالت كويت إنرجي اليوم الإثنين في بيان لها إن مفاوضات الإندماج انتهت لعدم توصل الطرفين لشروط مقبولة للصفقة.



وكانت سوكو قالت في وقت سابق اليوم إن المباحثات مع كويت إنرجي انتهت لعدم التوصل إلى اتفاق مضيفة أن مجلس إدارتها يواصل تقييم الفرص المتاحة وفقا للمعايير الموضوعة.



وأكدت كويت إنرجي في بيانها التزام مجلس إدارتها بدراسة وتقييم الخيارات المتاحة لتوفير السيولة المرغوبة للمساهمين.



وكان من المأمول أن يوفر الاندماج سبيلا للشركة الكويتية لدخول البورصة بعد أن عجزت العام الماضي عن استكمال طرح عام أولي في لندن كانت تأمل في جمع نحو 150 مليون دولار من خلاله.



وشهد مجلس إدارة كويت إنرجي في ديسمبر تغييرات شملت استقالة الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة سارة أكبر وتعيين ستة أعضاء جدد بمجلس الإدارة.



وأعلنت كويت إنرجي الشهر الماضي أنها اتفقت على تمديد أجل سداد أصل قرض قابل للتحويل بقيمة 155 مليون دولار استحق في نوفمبر 2017 وشاركت فيه مجموعة أبراج للاستثمار المباشر.