هل تتأثر الشركات السعودية بسياسات ترمب الحمائية؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة اماك للاستثمارات محمد العمران، إن شركة معادن السعودية لن تتأثر حاليا بشكل ملحوظ بسبب الخطة الحمائية التي أعلن عنها ترمب.

وأضاف العمران أنه في حال تم تطبيق خطة ترمب فإن الشركات السعودية مثل #معادن و #سابك ستتأثر على المدى الطويل، وهذا ينطبق على معظم الشركات السعودية الكبرى التي تعتمد على التصدير.

وأوضح أن الرئيس الأميركي ترمب بدأ بالفعل في تطبيق خطته المتعلق بفرض ضرائب، مشيرا إلى أن المستهدف من ذلك صناعة السيارات بشكل والأوروبيين والصين.

ولفت إلى تأثر #الاقتصاد_الأميركي خلال الـ20 سنة الماضية سلبا بسياسة الانفتاح، مشيرا إلى أن هذا الموضوع خطير جدا وعلى المدى القصير سنرى تغيير في خارطة تبادل السلع حول العالم، وقد بدأنا نرى انخفاضا واضحا في سعر الدولار مقابل العملات الأخرى ومن الممكن أن نرى تغييرا جوهريا في أسعار العملات وهذا بدوره سيمثل قلقا وتراشقا في التصريحات بين مسؤولي الدول العظمى.

وقال إن المعادلة التي دفعت #ترمب إلى مساعيه فرض #سياسات_حمائية أن أميركا تعاني منذ أكثر من 20 سنة، فيما تستفيد الاقتصادات الأخرى، وبالتالي أميركا تريد شروطا جديدة لتبادل السلع حول العالم.