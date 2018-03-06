أرامكو: الطلب على النفط سينمو 50% بالبتروكيماويات

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، على هامش مؤتمر سيرا ويك CERA WEEK المنعقد بمدينة هيوستن الأميركية، أن الطرح العام المرتقب لأرامكو، يمضي على ما يرام، وأن المساهمين سيقررون متى وأين سيتم الإدراج.

وعن سوق النفط العالمي، أشار الناصر إلى أن الطلب العالمي على النفط ما زال قويا، متوقعا أن ينمو استهلاك النفط بنسبة 50% بقطاع البتروكيماويات وحده في السنوات العشرين المقبلة، مشيرا إلى أنه على ثقة بأن العوامل الأساسية في السوق متينة رغم تقلبات الأسعار.

وأوضح الناصر أن القطاع بحاجة لأكثر من 20 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس وعشرين المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على النفط والغاز.

كما قال الناصر إنه رغم التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية، لا يزال التعافي الاقتصادي العالمي ماضيا في مساره.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، يوم الثلاثاء، إن صناعة النفط والغاز العالمية تحتاج لاستثمارات تزيد قيمتها على 20 تريليون دولار على مدى الأعوام الخمسة والعشرين القادمة لتلبية نمو متوقع في الطلب، والتعويض عن الانخفاض الطبيعي في الحقول الناضجة.

وقال الناصر متحدثا في مؤتمر سيرا ويك في هيوستون، إن صناعة النفط والغاز خسرت بالفعل استثمارات بقيمة تريليون دولار في فترة تراجع أسعار النفط من 2014 إلى 2016.

وقال الناصر أيضا إنه واثق من متانة العوامل الأساسية لسوق النفط ونمو الطلب في المستقبل على الرغم من تقلبات كبيرة في سعر الخام، وتوقعات بتزايد إنتاج النفط الصخري.