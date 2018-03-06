أمانات تستحوذ على حصة بجامعة أبوظبي بـ320 مليون درهم

قالت شركة أمانات القابضة المدرجة في سوق دبي المالي اليوم الثلاثاء إنها أتمت الاستحواذ على حصة منفعة من شركة جامعة أبوظبي القابضة. وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي أن الحصة تبلغ 35%، وذلك نظير مبلغ 320.4 مليون درهم.

وفي نهاية ديسمبر الماضي كان مجلس إدارة الشركة قد وافق على فرصة استثمارية جديدة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أعلن في منتصف الشهر الماضي على الفرصة الاستثمارية المعروضة.

وصرح فيصل بن بلهول، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، في نهاية نوفمبر الماضي، أن شركته تخطط لاستثمار مليار درهم بقطاع الرعاية الصحية والتعليم في السعودية والإمارات.

وكشفت الشركة مؤخراً عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 5.3% في شركة تعليم القابضة "تعليم" لترفع إجمالي ملكيتها فيها إلى 21.7% من خلال استثمار وصلت قيمته الإجمالية إلى 52 مليون درهم.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً سنوية بلغت 42.3 مليون درهم خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 38.4 مليون درهم بالفترة المقارنة من العام السابق له، وذلك بدعم من صعود الإيرادات.