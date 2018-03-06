قال العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير محمد سعد إنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع مصفاة الشركة في الربع الثالث من العام الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 4 مليارات دولار.
وأشار إلى أن المصفاة الجديدة ستغطي 30 إلى 50% من واردات مصر من المنتجات البترولية، متوقعا التشغيل الفعلي نهاية العام الحالي أو مطلع 2019. علما أن المصرية للتكرير مملوكة بنسبة 69% للشركة العربية للتكرير وبنسبة31% للهيئة المصرية العامة للبترول.
وتضم العربية للتكرير مساهمين من القطاع الخاص من بينهم شركة القلعة وعدد من البنوك ومستثمرون خليجيون.
التشغيل التجريبى لمعمل المصرية للتكرير في الربع الثالث
قال العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير محمد سعد إنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع مصفاة الشركة في الربع الثالث من العام الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 4 مليارات دولار.