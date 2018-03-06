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التشغيل التجريبى لمعمل المصرية للتكرير في الربع الثالث

المصدر: العربية.نت
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قال العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير محمد سعد إنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع مصفاة الشركة في الربع الثالث من العام الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 4 مليارات دولار.

وأشار إلى أن المصفاة الجديدة ستغطي 30 إلى 50% من واردات مصر من المنتجات البترولية، متوقعا التشغيل الفعلي نهاية العام الحالي أو مطلع 2019. علما أن المصرية للتكرير مملوكة بنسبة 69% للشركة العربية للتكرير وبنسبة31% للهيئة المصرية العامة للبترول.

وتضم العربية للتكرير مساهمين من القطاع الخاص من بينهم شركة القلعة وعدد من البنوك ومستثمرون خليجيون.

كلمات دالّة

#مصفاة نفط, #تكرير, #اقتصاد, #شركات, #مصر

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