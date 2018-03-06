موديز ترفع النظرة المستقبلية لـ"دار الأركان" لإيجابية

أعلنت شركة دار الأركان عن رفع وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" للنظرة المستقبلية للشركة من مستقرة الى إيجابية، بينما أعادت الوكالة تأكيد تصنيفها الائتماني للشركة عند مستوى "B1 " في أعقاب مراجعتها الأخيرة لأداء الشركة.

وأوضحت موديز، في بيانها الصحافي أمس، أن رفع النظرة المستقبلية لدار الأركان من مستقرة إلى إيجابية يعكس تحسن الوضع المالي للشركة بعد سلسلة قوية من النتائج في النصف الثاني من عام 2017 إلى جانب 3.2 مليار ريال من الرصيد النقدي غير المقيد في نهاية العام ليقلل بشكل جوهري مخاطر تمويل الالتزامات القادمة.

كما أشارت موديز إلى أن هذا التصنيف يرتكز على:

1 - الأسس الإيجابية طويلة الأجل لقطاع العقارات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التركيبة السكانية المواتية ونمو عدد الأسر والعجز السكني.

2 - لأهمية قيمة الأصول، حيث بلغت القيمة الدفترية للأصول المطورة 14.7 ملیار ریال، والقيمة الدفترية للاستثمارات العقارية بلغت 3.3 ملیار ریال مقابل 6.4 ملیار ریال من الالتزامات المعلنة کما في نهاية ینایر 2017.

3 - السجل الحافل باتباع سياسة مالية حكيمة تضمن تكوين احتياطيات نقدية قبل سداد استحقاقات الدين القادمة.