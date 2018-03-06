"أكوا باور" السعودية تختار بنوكاً لترتيب طرح أسهمها

قالت مصادر مطلعة إن أكوا باور السعودية اختارت جيه.بي مورجان وسيتي غروب لترتيب الطرح العام الأولي لأسهمها، الذي قد يجمع ما يصل إلى مليار دولار.



وقال أحد المصادر لرويترز إن الاختيار وقع على البنكين الأجنبيين كمنسقين دوليين، وإن بنكاً دولياً ثالثاً يقف على عتبة اختياره.



وأبلغت مصادر مصرفية رويترز أن شركة مشاريع الكهرباء والماء العاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرقي آسيا تتطلع إلى بيع 30 بالمئة إلى المستثمرين والإدراج في الرياض. ويتوقع أن يتم الطرح الأولي بنهاية السنة الحالية.



وقد تصبح الشركة مستفيدا رئيسيا من جهود السعودية لتطوير قطاع الكهرباء لديها، ولاسيما في مجال الطاقة المتجددة.



وأبلغ الرئيس التنفيذي لأكوا رويترز الشهر الماضي أن من المتوقع أن تقدم الشركة عروضا للفوز بمشروعات هذا العام بقيمة 4.5 مليار دولار في السعودية وأنها ستستهدف أيضا مشروعات في المغرب والإمارات.