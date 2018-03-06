"سابتكو" تحصل على تصريح مزاولة نشاط منظم عمرة شامل

حصلت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" على تصريح منظم عمرة شامل من وزارة الحج والعمرة.

وستتيح هذه الخطوة للشركة التعاقد مباشرة مع شركات ومنظمي العمرة والزيارة القادمين من الخارج، إضافة إلى تقديم خدمات شاملة لهم داخل المملكة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا النشاط اعتبارا من الربع الأخير من العام الجاري.

وكانت سابتكو قد وقعت في نهاية الشهر الماضي عقد تشغيل مشروع الخدمة البديلة للحافلات الأهلية في الرياض لمدة سنتين بقيمة إجمالية تبلغ 73 مليون ريال.

وانخفضت أرباح الشركة بـ17% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 إلى 106 ملايين ريال.

