"سابتكو" للعربية: نتوقع عوائد إضافية في الربع الرابع

توقع مدير عام العقود والتأجير في الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" غسان عراقي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن تحقق الشركة عوائد إضافية مع بدء الاستفادة من الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط خدمات المعتمرين.

كانت " #سابتكو" قد حصلت أمس على تصريح منظم عمرة شامل من وزارة الحج والعمرة.

وأضاف عراقي أن الشركة تلقت بالفعل أمس الموافقة النهائية من وزارة الحج، فيما تتوقع تحقيق عوائد إضافية مع تعديل نظام العمل داخل الشركة حيث ستكون هناك 4 أنشطة أساسية.

وكشف أن النشاط الأول هو نقل المعتمرين ولدى الشركة 40 سنة خبرة في هذا النشاط والإضافة الجديدة ستكون زيادة الطلب على الخدمة، والنشاط الثاني هو خدمات السكن، ولدى سابتكو تحالفات مع مجموعة فنادق، فيما ستقدم الشركة خدمات الإعاشة وهو نشاط جديد على الشركة، والنشاط الرابع هو نشاط البرامج السياحية للمعتمرين.

وأوضح عراقي أن هذه الأنشطة ستكون مصدر إيرادات لترخيص #العمرة.

وأكد أن الشركة بدأت التواصل مع وكلاء في عدة دول وكانت الشركة بانتظار الحصول على التصريح رسمياً للتوقيع مع هؤلاء الوكلاء، وتفعيل التعاقدات مع الوكلاء.

وتوقع عراقي بدء التشغيل في الربع الرابع من العام الجاري.

ومن المنتظر أن تتيح هذه الخطوة للشركة التعاقد مباشرة مع شركات ومنظمي العمرة والزيارة القادمين من الخارج، إضافة إلى تقديم خدمات شاملة لهم داخل المملكة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا النشاط اعتبارا من الربع الأخير من العام الجاري.

وكانت سابتكو قد وقعت في نهاية الشهر الماضي عقد تشغيل مشروع الخدمة البديلة للحافلات الأهلية في الرياض لمدة سنتين بقيمة إجمالية تبلغ 73 مليون ريال.

وانخفضت أرباح الشركة بـ17% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 إلى 106 ملايين ريال.