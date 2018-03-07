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أدنوك تخطط لبناء أكبر موقع عالمي للتكرير والكيماويات

المصدر: أبوظبي - رويترز
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قال الرئيس التنفيذي لبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة تخطط لبناء أكبر موقع عالمي متكامل للتكرير والكيماويات في الرويس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف سلطان الجابر، متحدثا في مؤتمر سيرا ويك في هيوستون، أن الاستثمارات في أنشطة المصب مثل التكرير والكيماويات ستشكل أكبر فرصة في المستقبل لأدنوك. وتابع أن الشركة تخطط لزيادة إنتاج البتروكيماويات إلى ثلاثة أضعاف ليصل إلى 14.4 مليون طن سنويا بحلول 2025.

وقال الجابر "يتمثل هدفنا بحلول 2025، في تحويل الرويس إلى أكبر موقع متكامل للتكرير والكيماويات في العالم، ومضاعفة طاقتنا التكريرية وزيادة إنتاجنا من البتروكيماويات إلى ثلاثة أمثاله".

وأضاف أن الشركة تخطط أيضا لطرح مناطق غير مستكشفة للنفط بدولة الإمارات في مزادات في المستقبل القريب.

كلمات دالّة

#شركات, #أدنوك, #اقتصاد, #أسواق, #نفط وغاز

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