أرباح "المجموعة السعودية" تقفز 1109% وتتخطى مليار ريال

تخطت الأرباح الصافية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي حاجز المليار ريال في 2017، مقابل أرباح صافية في 2016، بلغت قيمتها 83 مليون ريال، بنمو صاروخي 1109%.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للمجموعة 2170 مليون ريال، مقابل أرباح 928 مليون ريال، في 2016، بنمو 133.8%.

وأرجعت المجموعة ارتفاع صافي الربح والربح التشغيلي خلال 2017، مقارنة مع عام 2016 للأسباب التالية:

1- ارتفاع حصة #المجموعة_السعودية_للاستثمار_الصناعي في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار بيع منتجات تلك الشركات.

2- انخفاض دفعات #التمويل المقدمة من المجموعة لشركة البتروكيماويات التحويلية PCC والتي بلغت للفترة الحالية 41 مليون ريال، مقابل 159 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

3- توقف المجموعة عن تسجيل حصتها من الخسائر المتراكمة في الشركة البتروكيماويات التحويلية (PCC) وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة استثمار المجموعة بها، والتي بلغت للفترة المماثلة من العام السابق 436 مليون ريال.

4- بيع حصة المجموعة في شركة البتروكيماويات التحويلية (PCC) بقيمة 31 مليون ريال.

5- ارتفاع الإيرادات الأخرى.

6- ارتفاع حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (#بتروكيم) لتبلغ للفترة الحالية 444 مليون ريال مقابل 199 مليون ريال للفترة المماثلة من العام.

7- ويعود سبب ارتفاع إجمالي الربح إلى ارتفاع إجمالي ربح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

كانت المجموعة قد حققت صافي ربح قدره 499 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، عندما كانت القوائم المالية تعد وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية SOCPA.