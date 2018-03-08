الراجحي: 70 مليار دولار قيمة مشاريع الخصخصة بالسعودية

عقد مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك جلسة خاصة في لندن يوم أمس بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا.

وقد شهدت الجلسة توقيع مذكرتي تفاهم الأولى بين مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للاستثمار وغرف التجارة البريطانية، وتهدف إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. أما مذكرة التفاهم الثانية فجمعت بين مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك ومجموعة institutional investor بهدف دعم الصفقات وتبادل المعرفة في مجال التكنولوجيا.

وفي مقابلة مع "العربية" قال أحمد الراجحي، رئيس مجلس الغرف السعودية، إن القطاع الخاص السعودي يتطلع لشراكات عدة مع بريطانيا ضمن #رؤية_2030 ، وإن أي مستثمر عالمي لديه الآن خطة واضحة لأهداف السعودية.

وأشار الراجحي إلى أن القطاع الخاص السعودي يتطلع لشراكات مع بريطانيا ضمن "رؤية 2030"، مضيفاً أن التعاون مع بريطانيا يشمل مجالات الصحة والتعليم والخدمات اللوجستية.

من ناحية أخرى، قال الراجحي إن قيمة مشاريع الخصخصة الحكومية السعودية تبلغ 70 مليار دولار، مشيراً إلى أن أي مستثمر عالمي لديه رؤية واضحة الآن في السعودية.