رئيس أرامكو: أعمال الطرح الأولي ستتم في النصف الثاني

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر إن جميع الأعمال المطلوبة من شركة النفط العملاقة لطرحها العام الأولي، الذي قد يصبح الأكبر في التاريخ، ستتم خلال النصف الثاني من 2018.

وأضاف الناصر، متحدثا خلال مؤتمر في لندن، أن قرار مكان الإدراج "والباقي هو مهمة موكلة إلى المالك".

وبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الأربعاء زيارة إلى بريطانيا والولايات المتحدة قد تُبلور قرار مكان إدراج الشركة.

يذكر أن لندن ونيويورك من بين المراكز المالية الرائدة المرشحة بقوة لاستضافة الشق الدولي من طرح الأسهم إلى جانب سوق الرياض.

وقد انطلقت فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي البريطاني، والذي ينعقد على هامش زيارة #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى لندن.

وجاءت الجلسة الأولى من المنتدى تحت عنوان: "مرحلة التحول من الرؤية إلى التطبيق"، بحضور مئات رجال الأعمال يشاركون في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي البريطاني.