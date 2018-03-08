نمو أرباح "بتروكيم" السنوية 123% لـ888 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات " #بتروكيم"، تحقيق صافي أرباح 888.3 مليون ريال، في 2017، مقابل 397.4 مليون ريال، في 2016، بنمو 123.53%.

وحققت الشركة صافي أرباح في الربع الرابع من 2017 بلغت قيمته 391.2 مليون ريال.

وبلغت قيمة #الأرباح_التشغيلية التي حققتها بتروكيم 1.62 مليار ريال، مقابل 1.01 مليار ريال، في العام السابق عليه بنمو 60.09%.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن أسباب ارتفاع الأرباح يعود إلى:

1- أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع الشركة (الشركة السعودية للبوليمرات) والذي كان في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 29 نوفمبر من العام السابق.

2- تحسن أداء خطوط الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2017م الذي أدى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية.

3- تحسن أسعار البيع لبعض منتجات الشركة التابعة بالرغم من ارتفاع تكاليف مواد اللقيم.

4- ارتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة تحسن الإيرادات البنكية ومكاسب من تقييم عملات أجنبية وتخفيض مخصص الزكاة.

وفي سياق متصل أوصى مجلس إدارة "بتروكيم"بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن 2017م، بمبلغ 240 مليون ريال، وبحصة للسهم الواحد تبلغ قيمتها نصف ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الأسمية للسهم 5%.