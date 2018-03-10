S&P Global تتسلم رخصة كاملة للعمل بالسعودية

تسلمت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، رخصة الاستثمار الأجنبي المملوكة بالكامل في المملكة العربية السعودية، خلال حفل رسمي أقيم على هامش منتدى الأعمال السعودي البريطاني 2018 في لندن.

وقال يان لي باليك، المدير العام التنفيذي لدى "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، الذي تسلم الرخصة من محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية إبراهيم العمر، على هامش أعمال المنتدى، في بيان صحافي، إن الوكالة فخورة بتسلم الرخصة خلال الحفل الرسمي في لندن.

وتوجه باليك بالتقدير للهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وهيئة السوق المالية والجهات الحكومية والوزارية الأخرى، التي قدمت كل الدعم المطلوب للبدء بمزاولة أعمالنا في هذه السوق المهمّة على المستوى الإقليمي والعالمي. ونحن نتطلع للتعاون والعمل عن قرب مع جميع الأطراف المعنية لتقديم تسهيلات لتدفقات رؤوس الأموال.

وأضاف: "تتمتع "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بخبرة تمتد لأكثر من 150 عاماً في تطوير الأسواق المالية العالمية، ونحن فخورون بتوسيع أعمالنا في الشرق الأوسط من خلال افتتاح فرعنا الجديد في المملكة العربية السعودية".

وكانت الوكالة قد افتتحت فرعها الأول في العاصمة السعودية الرياض، خلال شهر أكتوبر من العام 2017، وذلك ضمن خططها لتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط. وبذلك تكون "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أول وكالة دولية للتصنيف الائتماني تحصل على ترخيص لممارسة أنشطة التصنيف الائتماني في المملكة.

وتعتبر شركة "إس آند بي جلوبال" مزوداً رائداً للتصنيفات الائتمانية والمقاييس والتحليلات والبيانات لأسواق رأس المال والسلع في جميع أنحاء العالم.

وتضم شركة "إس آند بي جلوبال" أربعة أقسام "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" و"إس آند بي جلوبال ماركت إنتيليجنس" و"إس آند بي داو جونز إنديسيز" و"إس آند بي جلوبال بلاتس". ويعمل لدى الشركة 20,000 موظف موزعين على 31 دولة حول العالم.