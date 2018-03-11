اليوم.. "إيني" الإيطالية و"أدنوك" توقعان اتفاقية

قالت الحكومة الإيطالية إنه من المنتظر أن توقع شركة الطاقة الإيطالية "إيني" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الحكومية اتفاقا اليوم الأحد.



وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء الإيطالي أنه من المقرر إقامة حفل التوقيع على الاتفاقية بعد اجتماع رئيس الوزراء باولو جينتيلوني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الإمارات بعد ظهر الأحد.



ولم ترد في البيان أي تفاصيل بشأن هذه الاتفاقية بين إيني وأدنوك.



وأبلغ مصدر على دراية بالموضوع رويترز بأن إيني ستوقع اتفاقية امتياز بحري مع أدنوك لكنه طلب عدم الكشف عن هويته، نظرا لأن الاتفاقية لم تعلن بعد.



وامتنعت إيني وأدنوك عن التعليق.