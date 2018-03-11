سبكيم للعربية: ننوي توسيع أعمالنا داخليا وخارجيا بـ2018

كشف الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم، أحمد العوهلي، في مقابلة مع "العربية"، عن نية الشركة توسيع أعمالها داخل المملكة العربية السعودية وأيضاً في الخارج، في مجال المواد الكيمياوية والصناعات التحويلية والمصانع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد استراحة لفترة 3 سنوات لتعزيز المركز المالي للشركة.

وأكد العوهلي أن شركة "وهج" التابعة لشركة "سبكيم" فتحت مجالات كبيرة للتوسع في مجال قطع الغيار والصناعات العسكرية في المملكة.

من جهة أخرى، أوضح العوهلي أن تحسن أسعار #النفط مدعوم بإغلاق بعض مناجم الفحم في الصين وارتفاع النمو في آسيا دعم الأسعار، متوقعا استقرار أسعار المنتجات خلال العام 2018.

فيما أشار العوهلي إلى أن "الغاز الصخري ينافسنا أكثر من النفط الصخري".

وكانت شركة سبكيم السعودية قد حققت نتائج لافتة العام الماضي، حيث تضاعفت أرباحها بنحو 5 مرات في الربع الرابع، وبنحو 10 مرات في العام 2017 بأكمله.

يذكر أن شركة "وهج" التابعة لسبكيم وقعت اتفاقيات ضخمة خلال معرض "أفد" للصناعات العسكرية قبل فترة.