مجلس إدارة "الخضري" يوصي بعدم توزيع أرباح عن 2017

أوصى مجلس إدارة شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري بتاريخ 8 مارس الماضي بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن قرار عدم توزيع أرباح جاء دعماً لمركزها المالي، مبينة أن هذه التوصية سوف تعرض على الجمعية العامة التي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً.

وكان مجلس إدارة شركة أبناء عبد الله عبد المحسن #الخضري للاستثمار القابضة، قرر في فبراير الماضي #زيادة_رأسمال الشركة بـ458 مليون ريال، من خلال إصدار أسهم جديدة، وذلك بهدف تسوية الديون ومستحقات موردي الشركة.

وستتم زيادة رأسمال الشركة بـ250 مليون ريال، من خلال أسهم جديدة لموردي الشركة، إضافة إلى زيادة رأس المال بـ208 ملايين ريال كحد أقصى مقابل تسوية الديون المستحقة.