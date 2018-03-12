أرباح "سابك" السنوية ترتفع 4.6% إلى 18.4 مليار ريال

أعلنت شركة "سابك" ارتفاع أرباحها السنوية عن العام 2017 بـ4.66% إلى 18.4 مليار ريال مقارنة بـ17.6 مليار في العام الذي سبق.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

من ناحية أخرى، أعلنت #سابك، موافقة مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد يوم أمس الأحد على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز بن هبدان الهبدان (عضو غير تنفيذي) المقدمة في 4 مارس 2018، وذلك اعتباراً من 18 أبريل 2018.

وعزت "سابك" سبب الاستقالة إلى انتهاء علاقته الوظيفية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحسب بيان للشركة على #تداول.

استقالة عضو مجلس الإدارة

من جانب آخر، وافق مجلس الإدارة على ترشيح ممثل شركة حصانة الاستثمارية نادر بن عبدالله الوهيبي لعضوية مجلس الإدارة، على أن يكون تعيينه في مجلس الإدارة نافذاً من تاريخ موافقة الجمعية العامة القادمة التي سوف تحدد لاحقاً.

ويتمتع نادر بن إبراهيم الوهيبي بخبرات عملية واسعة في المجال الإداري وفي قطاع التأمين وإدارة المخاطر، ويشغل حالياً منصب مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم.

ونوهت الشركة في بيانها بالمشاركة الفاعلة لعبدالعزيز بن هبدان الهبدان خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة، بالإضافة إلى دوره البارز في رسم وتحقيق أهداف المجلس.

تصفية "سابك للصكوك"

صدر قرار آخر عن جمعية الشركاء لشركة "سابك للصكوك" في اجتماعها المنعقد أمس الأحد، بتصفية الشركة اختياراً، وفقاً لبنود عقد تأسيس الشركة ولأحكام التصفية الواردة في الباب العاشر من نظام الشركات، حيث تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال متمثلة بأتعاب المراجع الخارجي والزكاة الشرعية.

يشار إلى أن #سابك_للصكوك شركة ذات مسؤولية محدودة، مملوكة بالكامل لـ"سابك)"، وقد كان الغرض من تأسيسها تقديم الخدمات والمساندة المطلوبة فيما يتعلق بالسندات/الصكوك التي تصدرها "سابك" والشركات التي تملكها أو تشارك فيها.