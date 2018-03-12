انخفاض أرباح "أسمنت الجوف" بـ43% لـ41 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة "أسمنت الجوف"، إلى 41.1 مليون ريال بنهاية عام 2017 بنسبة 43%، مقارنة بـ72.1 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض الطلب وشدة المنافسة، وانخفاض الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى احتساب مخصص مقابل هبوط في استثمارات، على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

وبلغ إجمالي المبيعات خلال الفترة الحالية 265.9 مليون ريال مقابل 319.9 مليون ريال بانخفاض قدره 16.9% .

في حين بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية 39.7 مليون ريال، مقابل 72.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 45%.