"سال" نموذج إنساني ثوري للذكاء الاصطناعي.. تعرف عليه

أطلقت "سال"، شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم saal.ai، وهو إطار عمل للذكاء الاصطناعي قادر على دعم العديد من القطاعات لتطوير وإعادة صياغة ممارساتها الحالية ودعم عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويعتبر saal.ai قادراً على أداء المهام الإدراكية، مثل الاستنتاج والاستدلال والمراجعة، بالاستناد إلى البيانات التي يتم جمعها عبر أجهزة الاستشعار متعددة الوسائط. وهو يستخدم تقنيات التعلم الآلي والحوسبة المتطورة لإنشاء ابتكارات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتم استيحاء saal.ai من علم الأعصاب وعلم النفس للاستفادة من الآلية التي يتبعها البشر لحل مشاكلهم باستخدام إمكانات معالجة اللغة الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، والتعرف الآلي على الكلام. وبهذا، فهو يثمر عن إطار عمل لتمثيل المعارف، قادر على إنشاء نماذج استنتاجية لتصميم وتطوير آليات تقنية تتيح تنفيذ المهام المعقدة.

وقال الدكتور صالح الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "الغوريثما": "تتطلع "سال" للعب دور مهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إطار عمل قادر على تعزيز القدرات البشرية بما يفوق الخيال وإتاحة الفرص لمعالجة عدد من أبرز القضايا الملحّة في العالم. وتكمن مهمة "سال" في تعزيز دور التكنولوجيا في التفكير والتعلم، مما يوفر فرص نمو مذهلة أمام البشرية بالاستفادة من التفاعلات القائمة بين الإنسان والآلة".

تعليم مستمر

تم تصميم saal.ai لتخطي النماذج التقليدية الثابتة وضمان التعلم المستمر مع القليل من الدعم البشري، حيث يركز بشكل رئيسي على تطوير التطبيقات غير المستخدمة بكثرة والتي قد تكون عظيمة الفائدة، والتي تتضمن الاستنتاج والاستدلال والمراجعة من بيانات الوسائط المتعددة.

من جانبه، قال فيكرامان بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة "سال": "يهدف saal.ai إلى توظيف قوة الحوسبة في تمثيل البيانات والمعلومات لمعالجة المهام المعقدة التي تتطلب تضمين النتائج المستوحاة من علم المنطق لأتمتة مختلف أنواع الاستدلال والتأثير إيجاباً على العديد من القطاعات، ولاسيما التعليم والرعاية الصحية والخدمات المصرفية. وبالنسبة للطلاب، سيكون saal.ai شريكاً معرفياً يساعد في تعزيز شغف الاستكشاف والمشاركة لديهم. وفي المجال الطبي، سيعزز من تجربة المرضى عبر ضمان التعلم المستمر، وذلك بغية تسهيل اتخاذ الإجراءات الاستباقية وإتاحة المجال لتعزيز إنتاجية الأطباء. أما في قطاع الخدمات المصرفية، فسيضمن saal.ai توفير خدمات أسرع وأكثر أماناً- مما يسمح للشركات التركيز على أكثر ما يهم عملاءها".

تحويل التفاعلات البشرية إلى بيانات

تم تصميم saal.ai ليكون شريكاً موجهاً لتحويل التفاعلات البشرية إلى بيانات قيمة وذات معنى وموجهة لتحقيق النتائج المنشودة عبر قطاعات مختلفة.

ومع تمخض العديد من المنتجات عن إطار عمله، ولاسيما في قطاعي التعليم والمعرفة، يواصل الشريك المعرفي للطلاب من saal.ai- والذي بات في مرحلة التنفيذ حالياً- إظهار نتائج معززة في مجال التعليم عبر تعزيز شغف الاستكشاف والمشاركة لدى الطلاب.

وتضم "سال"، التي تحتضنها شركة "الغوريثما" منذ 24 شهراً، فريق عمل من المتخصصين الشغوفين بمجالات علوم الكمبيوتر، وعلم البيانات، وعلم الأعصاب، وعلم النفس. وتعاون كامل الفريق لتطوير وتوفير حلول من شأنها تحقيق طموحهم في التأثير إيجاباً على البشرية. وتتخذ "الغوريثما"، منصة التكنولوجيا المتطورة، من أبوظبي مقراً لها، مع مكاتب في كل من الهند ومصر. وتسعى الشركة لتطوير منتجات عالمية تتمحور حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، الإعلام الرقمي، وتكنولوجيا الخدمات المالية.