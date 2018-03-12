شنايدر إليكتريك: 500 سيارة كهربائية تطرح في مصر قريباً

وقعت Schneider Electric المتخصصة في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، اتفاقية لتعزيز تكنولوجيا المركبات الكهربائية في #مصر، مع شركة Revolta Egypt.

وكان قد تم افتتاح أول شبكة شحن لـ #السيارات_الكهربائية في مصر بمحطات شركة وطنية.

وستقوم Schneider Electric بموجب الاتفاقية الجديدة بتقديم حلول شحن السيارات الكهربائية EVlink في العديد من المحافظات المصرية.

وقال وليد شتا، الرئيس التنفيذي لشركة Schneider Electric لشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، في مقابلة مع "العربية"، إن الشحنة الأولى ستتكون من حوالي 500 سيارة كهربائية ستصل خلال بضعة أيام كتجربة أولى، حيث ستقوم شركة ريفولتا باستيرادها، ونأمل في مراحل لاحقة أن يتخطى عدد السيارات الكهربائية تلك التقليدية في مصر.

وأوضح أن الهدف من المشروع أن يكون بالاستطاعة شحن أي سيارة كهربائية في مصر على مسافة لا تتخطى 100 كلم من مكان تواجد السيارة، لذلك يجب توفير أجهزة شحن في كل مكان.

ولفت إلى أنهم بصدد الاتفاق مع المدن الجديدة لتكون مجهزة بالبنية التحتية لاستقبال السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن ميزة السيارة الكهربائية تكمن في إمكانية تزويدها بالكهرباء في المنزل، حيث تقوم الشركة بتوريد المعدات الخاصة بذلك بالاتفاق مع Revolta، وأضاف أن الفرق يكمن فقط في مدة الشحن إذ في المنزل يتطلب الأمر من 3 إلى 6 ساعات أما في المحطة فيختصر إلى بضع دقائق.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاقية، إقامة 65 وحدة لشحن السيارات في سبع محافظات، بهدف تمكين أصحاب المركبات الكهربائية من شحن سياراتهم في محطات الوقود ومراكز التسوق والنوادي إضافة إلى مواقع العمل والجامعات.

وستكون Revolta أول مورد للسيارات الكهربائية في الأسواق المصرية، من خلال تقديمها مجموعة من سيارات هيونداي وتيسلا الكهربائية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة Schneider Electric لشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، إلى وجود شركات كثيرة تصنع سيارات صغيرة وبتكلفة أقل، وفي المستقبل سيتم تزويد السوق المصرية بسيارات في متناول الجميع.

ومع ارتفاع أسعار الوقود سيكون هناك جدوى لاستخدام السيارات الكهربائية، حيث لفت وليد شتا إلى أن كفاءة محرك السيارة الكهربائية تفوق كفاءة محرك السيارة التقليدية بالتالي فهي أقل استهلاكاً للطاقة.

وتهدف الشركة إلى بيع نحو ألف سيارة كهربائية في مصر خلال عام.