ترمب يعرقل إتمام أكبر صفقة في تاريخ قطاع التكنولوجيا

أصدر الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أمراً تنفيذياً يمنع شركة "برودكوم" في سنغافورة من الاستحواذ على شركة #كوالكوم، ليعرقل الصفقة التي تبلغ قيمتها 117 مليار دولار.



عرض الاستحواذ غير المرغوب الذي كانت "كوالكوم" تحاربه منذ نوفمبر هو الأكثر إلحاحاً في قائمة طويلة من التحديات التي تواجه الشركة.

أبرز هذه التحديات النزاع القانوني مع شركة "أبل" التي اتهمت كوالكوم بالاستفادة بشكل غير قانوني من موقعها في سوق رقائق الهواتف، وهو ما يكلف كوالكوم نحو ملياري دولار سنويا. بالإضافة إلى تراجع الأرباح والمشاكل التنظيمية في أعمال الترخيص الخاصة بها، والتي أدت جميعها إلى تآكل الثقة في رئيسها التنفيذي.

كما تحاول الشركة منذ أكثر من عام إتمام استحواذ بقيمة 47 مليار دولارعلى شركة NXP Semiconductors، وهي تبيع الرقاقات للشركات الصناعية وللسيارات.

وسوف يجتمع مجلس إدارة الشركة مع المساهمين في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.