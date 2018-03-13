"كيا" توقع عقد تجميع للسيارة فى مصر بـ4.2 مليار جنية

تتوقع الأوساط الاقتصادية المصرية أن يشهد العام الجارى تغييرات ايجابية فى سوق السيارات المصرى تشمل زيادة نسب المكون المحلى وتعديل المواصفات المتعلقة بالعوادم وتشجيع المستهلكين على استخدام السيارات الكهربائية.

وشهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توقيع عقد تجميع السيارة "كيا" فى مصر بين الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وشركة كيا العالمية والذى يصل حجم استثماراته خلال السنوات الخمس القادمة إلى 4 مليارات و240 مليون جنيه وتبلغ استثمارات السنة الأولى 262 مليون جنيه.

ووقع الاتفاق جايمز كيم رئيس كيا موتورز الشرق الأوسط وافريقيا والمهندس خالد نصير رئيس الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وبحضور يون يو شيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة .

وقال قابيل أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة الحاصلة على رخصة تجميع سيارات كيا فى منطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا مشيراً إلى أن حجم العمالة بالمصنع الجديد يصل إلى 1000 عامل.

وأكد قابيل حرص الوزارة على تشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري وضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتى تسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أن إنتاج السيارة كيا في مصر يمثل خطوة هامة واضافة جديدة لصناعة السيارات ويسهم في تعميق وتطوير هذه الصناعة باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للتنمية الصناعية في مصر.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات الحالية بقطاع صناعة السيارات تبلغ حوالى 3 مليارات دولار منها 1.6 مليار دولار في صناعة السيارات و1.4 مليار دولار في الصناعات المغذية كما يعمل حالياً في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها حوالي 86 ألف عامل لافتا إلى أن مصر لديها تاريخ طويل في مجال صناعة السيارات يرجع لعام 1960 منذ تأسيس شركة النصر لصناعة السيارات والتي بلغ عدد العاملين بها حوالى 12 الف عامل حيث تمثل هذه الخبرات النواة لنمو هذه الصناعة خلال المرحلة الحالية .

وأشار قابيل إلى أن الوزارة تنفذ خلال المرحلة الحالية عدد من الاستراتيجيات القطاعية تأتى على رأسها استراتيجية لتطوير قطاع الصناعات الهندسية ومن ضمنها صناعة السيارات والصناعات المغذية له، لافتا الى ان رؤية الوزارة لتطوير صناعة السيارات في مصر تعكس الأهمية العالمية لقطاع صناعة السيارات كأحد القطاعات الداعمة لمنظومة النمو الاقتصادي ومصدر من مصادر الدخل القومي.

وأضاف الوزير أن صناعة السيارات في مصر يعمل بها حوالي 170 شركة منها 19 شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعها والتي تشمل سيارات الركوب، الاتوبيسات والميكرو والميني باص وسيارات النقل بالاضافة إلى أكثر من 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات حيث تقوم هذه الشركات بالتوريد لشركات تجميع السيارات والتصدير للخارج .

وأوضح الوزير أن حجم السوق المحلى بلغ العام الماضي حوالي 100 ألف سيارة 50% منها منتجة محليا، لافتا إلى أن صادرات قطاع السيارات والصناعات المغذية بلغت العام الماضي 700 مليون دولار.

وتابع قابيل أن الوزارة تسعي خلال المرحلة القادمة لزيادة حجم السوق المحلى وزيادة الصادرات ، مشيرا الى ان اخر 3 شهور شهد سوق السيارات نموا بنسبة تراوحت بين 10 الى 15 % فى حجم مبيعات السيارات.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن العام الجارى سيشهد تغييرات ايجابية فى سوق السيارات المصرى تشمل زيادة نسب المكون المحلى فى السيارات المنتجة فى مصر وكذا تعديل بعض المواصفات المتعلقة بخفض عوادم السيارات بما يسهم فى توفير الوقود هذا فضلا عن تشجيع المستهلكين على استخدام السيارات الكهربائية.

وأوضح قابيل أن الحكومة بذلت مجهودات ضخمة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال اقرار حزمة غير مسبوقة في قانون الاستثمار الجديد من الحوافز تضمنت رد 50 - 80% من رأس المال المدفوع خلال 7 سنوات من بدء إنتاج المشروع في صورة إعفاءات ضريبية وإصدار قانون تسهيل اجراءات التراخيص الصناعية والذي خفض فترة الاجراءات من 634 يوم إلى 7 أيام لما يقرب من 80% من الصناعات بالإضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لإتاحة الأراضي وضبط الأسعار حيث تم طرح 28.5 مليون م2 خلال عامي 2016- 2017 ، مشيراً إلى أن الحكومة قامت أيضا بتطوير البنية التحتية وتوسيع شبكات الطرق وكذا نشاء مدن جديدة مما يساعد على استيعاب حجم سوق السيارات المستهدف.

ومن جانبه أكد يون يو شيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة أن توقيع هذا الاتفاق يعكس العلاقات المتميزة التى تربط مصر وكوريا الجنوبية، مشيرا الى ان منظومة الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال المرحلة الماضية تعد ركيزة اساسية لجذب المزيد من الشركات الكورية للاستثمار فى السوق المصري.

كما أشار المهندس خالد نصير رئيس الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات إلى أن نسبة المكون المحلى فى السيارة المجمعة تصل إلى 45% وجارى حالياً دراسة زيادتها الى 48%، مشيراً إلى أن عدد المصانع الموردة لاجزاء السيارة تبلغ 14 مصنعاً ويعمل بها ما يقرب من 4800 عامل.

وأوضح أن حجم الانتاج السنوي للمصنع يبلغ 15 ألف سيارة، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بتصنيع موديل السيارة الرياضية الفاخرة متعددة الاغراض " كيا" سورينتو كما سيتم البدء فى تصنيع الموديل الثانى خلال عام وجارى دراسة تصنيع الموديل الثالث خلال عامين.