مجلس إدارة "زين" يوافق على استقالة "الخرافي"

وافق مجلس إدارة مجموعة #زين للاتصالات الكويتية استقالة مهند الخرافي من رئاسة وعضوية المجلس.



وبحسب بيان الشركة، فإن استقالة #الخرافي جاءت بناء على رغبته للتفرغ لأعماله الخاصة.

يشار إلى أن "زين" ستعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 28 من الشهر الجاري، الذي يشمل جدول أعماله المصادقة على النتائج المالية للعام الماضي والموافقة على توصية توزيع أرباح بواقع 35 فلسا للسهم.

كانت شركة عمانتل قد أبرمت صفقة استحواذ في #الكويت خارج التوقعات بشراء 10%، من #أسهم_زين، وتبعتها بعد أسابيع بخطاب نوايا لشراء حصة مجموعة الخرافي، لترتفع حصتها في المجموعة الكويتية إلى 22%، في حال تمت الصفقة.

كان الرئيس التنفيذي في شركة #عمانتل، طلال بن سعيد المعمري، قد قال لـ "العربية"، في مقابلة سابقة إن الشركة ستستمر في سياسة التوزيعات النقدية المجزية في مجموعة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية، وذلك بعد أن نفذت أمس الشركة العمانية صفقة استحواذ على حصة مجموعة الخرافي في مجموعة زين البالغة 12%، لترتفع نسبة ملكية الشركة العمانية إلى 22%.

وأصبحت شركة عمانتل ثاني أكبر مالك في مجموعة زين للاتصالات المتنقلة، بعد تنفيذها الصفقة في مزاد عام لم يتقدم إليه أي مشتر. ونفذت الصفقة على سعر 781 فلساً للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 407.6 مليون دينار، أي ما يعادل 1.350 مليار دولار.

وجاءت هذه الصفقة بعد أن استحوذت "عمانتل" على حصة تقارب 10% في "زين" في 24 أغسطس الماضي بسعر 600 فلس للسهم، في صفقة قاربت 850 مليون دولار، اشترت من خلالها الشركة العمانية أسهم خزينة شركة زين، ليبلغ إجمالي قيمة الصفقتين 2.2 مليار دولار.