"بريكست" يكبد شركات أوروبا 37 مليار يورو سنوياً

توقعت دراسة تكبد الشركات الأوروبية خسائر فادحة تقدر بـ 37 مليار يورو سنوياً، عقب خروج #بريطانيا من#الاتحاد_الأوروبي، فيما ستتكبد الشركات في بريطانيا أيضاً خسائر بنحو 32 مليار يورو سنوياً.

وفي #ألمانيا وحدها تقدر خسائر الشركات بنحو 9 مليارات يورو سنوياً، جراء "البريكست"، وفقاً للدراسة التي أصدرتها "أوليفر وايمان" لاستشارات إدارة الأعمال و"كليفورد تشانس" للاستشارات القانونية، والتي أظهرت أنه من المتوقع تكبد هذه الخسائر في حال عودة التجارة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، أي بتطبيق الجمارك وما يعرف بالحواجز التنظيمية.