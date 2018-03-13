مفاوضات اندماج "الصحراء" و"سبكيم" تعود إلى الواجهة

قررت شركتا "سبكيم العالمية" و"الصحراء للبتروكيماويات"، إعادة فتح ملف مفاوضات الاندماج الذي كان مقترحاً في ضوء التغييرات الأخيرة في اللوائح التنظيمية.

وسيبلغ إجمالي أصول الكيان الجديد في حال تم الاندماج 25.5 مليار ريال، أي أعلى من أصول كل من ينساب وبتروكيم.

وكانت مفاوضات اندماج الشركتين قد بدأت في ديسمبر من العام 2013، إلا أنه تم إيقافها في منتصف العام 2014، وذلك نتيجة صعوبة تحقيق هيكلة مقبولة من كلا الطرفين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ #سبكيم أحمد العوهلي وقتها إن الشركتين ستعملان بشكل مستقل ومتكامل على حد سواء، لافتاً إلى أن الاندماج المقترح من شأنه أن يؤدي إلى نقلة نوعية إيجابية لأعمال الشركتين من الناحية الفنية والاقتصادية والتسويقية، وسيصب في مصلحة مساهمي الشركتين وموظفيهما.