قصة "معن الصانع" والدائنين.. هل وصلت إلى خواتيمها؟

ذكرت مصادرُ لوكالة رويترز أن مستشاري مجموعة سعد التابعة لرجل الأعمال السعودي #معن_الصانع ، طلبوا من الدائنين عقدَ اجتماعٍ في دبي خلال الأيام المقبلة.

ويهدف الاجتماع لإنهاءِ خلافٍ حول مطالبات على المجموعة قيمتُها 16 مليار ريال.

وتشير تقديرات إلى أن ديون مجموعة سعد تتراوح بما بين 40 إلى 60 مليار ريال، وفقا لما أوردته رويترز.

علما أن السلطات السعودية ستبدأ مزادا يومَ الأحد المقبل لبيع أصول معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، وذلك في مدينة الخبر من بينها آلات وعقارات ومركبات.

وتعود أزمة معن الصانع إلى العام 2009 بعد التخلف عن سدادِ ديونٍ بمليارات الدولارات على خلفيةِ خلافٍ مع مجموعة القصيبي، لا يزال عالقا حتى الآن.