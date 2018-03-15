شركة "ضخمة" توجه ضربة قاسية لحكومة تيريزا ماي.. ما هي؟

في ضربة قاسية لحكومة تيريزا ماي، قررت شركة " Unilever" التخلي عن مقرها الرئيسي في لندن، والاكتفاء بمقر واحد لها في مدينة Rotterdam الهولندية.

أكدت " Unilever "، وهي ثالث أكبر شركة في بريطانيا من حيث القيمة السوقية، أن القرار لن ينجم عنه أي خسارة للوظائف في بريطانيا.



وأشارت الشركة المصنعة لبعض أبرز المنتجات الاستهلاكية مثل صابون Dove و Magnum Ice Cream إلى أن القرار يعكس أهمية مقرها وكيانها القانوني في هولندا، إضافة إلى كون أسهم الشركة في بورصة أمستردام أكثر سيولة منها في بورصة لندن.

من جهتها، أكدت حكومة "ماي" أن قرار الشركة لا علاقة له بالبريكزيت، وهو ما ذكره أيضا الرئيس التنفيذي للشركة Paul Polman .