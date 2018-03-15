"أسمنت ينبع" توصي بتوزيع أرباح 12.5% للنصف الثاني 2017

أوصى مجلس إدارة شركة "أسمنت ينبع" خلال اجتماعه أمس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5% من رأس المال (بواقع 1.25 ريال للسهم)، على مساهمي الشركة عن النصف الثاني 2017.

ولفتت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، إلى أن إجمالي المبلغ الموزع هو 196875000 ريال، بينما بلغ إجمالي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 157500000 سهم. وذكرت الشركة أنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

يذكر أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم ستكون بنهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية العامة القادمة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.