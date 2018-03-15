"دار الأركان" تصدر صكوكاً إسلامية بـ1.88 مليار ريال

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، الانتهاء بنجاح من إقفال إصدار الشريحة الخامسة بمبلغ 1.875 مليار ريال، ما يعادل 500 مليون دولار من برنامج الصكوك الإسلامية.

وتوسعت الحكومات والشركات في الخليج خلال 2017، في إصدارات الصكوك بهدف الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقالت شركة دار الأركان في بيان لها على "تداول"، أنه تم إغلاق دفتر الطلبات الأربعاء الموافق 14 مارس 2018، وذلك لأجل 5 سنوات وبمعدل ربح سنوي 6.875%.

إقبال كبير

وأشارت #دار_الأركان إلى أن إصدار هذه الشريحة لقي إقبالاً كبيراً من مستثمري الأسواق الدولية والإقليمية، حيث بلغت قيمة الطلبات 4.5 مليار ريال أو ما يعادل 1.2 مليار دولار.

وذكرت الشركة أنها عينت كلا من الخير كابيتال ودويتشه بنك وبنك الإمارات دبي الوطني و غولدمان ساكس الدولي ونومورا وبنك #دبي_الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد وبنك نور لإدارة الإصدار الخامس من برنامج الصكوك الإسلامية الدولية.

وارتفع حجم إصدارات #الصكوك بنسبة %17 في عام 2017 ليصل إلى 100 مليار دولار، وذلك بفضل دعم دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير.

انتشار متزايد

وزادت نسبة انتشار الخدمات المصرفية الإسمية في دول مجلس التعاون الخليجي من 31% في عام 2008 إلى 45% من إجمالي الأسواق المصرفية من شهر سبتمبر 2017 .

وخلال نفس الفترة، زاد حجم إصدارات الصكوك السنوية من 42 مليار دولار إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 100 مليار دولار.