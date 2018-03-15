TOYS 'R' US تتجه لإغلاق 900 فرع في الولايات المتحدة

تستعد TOYS_R_US# لبيع أو إغلاق جميع متاجر سلسلتها الـ900 في #الولايات_المتحدة، بعد فشلها في التوصل لاتفاق من أجل إعادة هيكلة ديونها.

يأتي هذا القرار مع تقديم الشركة طلباً للإفلاس في المحاكم الأميركية، بعد فشلها في الإيفاء بدفع الفوائد على قروض بأكثر من 6.5 مليار دولار.

ويعمل أكثر من 30 ألف موظف في فروع الشركة في الولايات المتحدة، قد يفقدوا وظائفهم قريباً مع إغلاق أو بيع الفروع.

وعانت الشركة من انخفاض أرباحها بشدة مع صعوبة المنافسة مع المواقع الإلكترونية، كـ #أمازون وتوجه الأطفال للألعاب الإلكترونية.