"لوفتهانزا" تحقق أرباحاً قياسية بعد إفلاس "إير برلين"

حققت شركة الطيران الألمانية #لوفتهانزا أفضل نتائجها على الإطلاق في أعقاب إفلاس منافستها الأصغر "إير برلين".

وذكرت الشركة الموجود مقرها في مدينة فرانكفورت الألمانية، أن أرباح التشغيل خلال العام الماضي زادت بنسبة 70% إلى 3 مليارات يورو (3,7 مليار دولار)، في حين توقع الرئيس التنفيذي للشركة كارستن سبوهر تراجعاً طفيفاً في أرباح 2018، بحسب الوكالة الألمانية.

وزاد صافي أرباح "لوفتهانزا" خلال العام الماضي بمقدار الثلث تقريباً إلى 2,4 مليار يورو، وكان للاتفاق الذي تم التوصل إليه من الطيارين بشأن نظام التقاعد في الشركة تأثير إيجابي على صافي الأرباح.

ويحصل مساهمو الشركة على توزيعات نقدية بقيمة 80 سنتاً أوروبياً لكل سهم، بزيادة نسبتها 60% عن توزيعات العام السابق، ومن المتوقع استمرار التوزيعات النقدية عند مستواها الجديد خلال العام الحالي.

وساهمت شركات طيران الركاب التابعة للمجموعة وبخاصة "لوفتهانزا" و"سويس" و"أستوريان أيرلاينز" و"يوروينغز" في تحقيق النتائج الجيدة، كما ساهمت شركة الشحن الجوي «"لوفتهانزا كارغو" في زيادة الأرباح.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 12% سنوياً إلى 35,6 مليار يورو.