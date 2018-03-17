رينو تنوي نقل تصنيع سيارتها الصغيرة "كليو" لتركيا

قالت مصادر بصناعة السيارات لرويترز إن رينو تخطط لنقل المزيد من انتاج سيارتها الصغيرة الحجم (كليو) إلى تركيا، فيما سيكون على الأرجح بداية إنهاء تدريجي للتصنيع المحلي للنموذج الأكثر مبيعا بين سيارات رينو.

وأضافت المصادر أن الخطة تتضمن زيادة حصة انتاج كليو في مصنع رينو في بورصة جنوبي اسطنبول. وكانت مقترحات سابقة لنقل الانتاج بالكامل قد ألغيت في 2010 .

وقال مصدر بصناعة السيارات إن حوالي 94 بالمئة من الجيل الخامس من السيارة كليو سيجري تصنيعها في بورصة ونوفو ميستو، في سلوفينيا، وإن النسبة الباقية سيجري تجميعها في مصنع رينو غربي باريس.

وقال متحدث باسم رينو إنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن انتاج كليو. وأضاف قائلا "العمل ما زال جاريا... أي تعقيب عليه سيكون غير كامل وخاطئ وسابق لآوانه".