آبل وغوغل بين محطات زيارة ولي العهد السعودي لأميركا

ذكرت مصادر لوكالة بلومبيرغ أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان سيلتقي كبار المديرين التنفيذين في شركات أميركية خلال زيارته للولايات المتحدة التي تبدأ غدا ولمدة أسبوعين.

وأضافت المصادر أن كلا من شركة APPLE وGOOGLE من بين الشركات التي سيلتقي خلالها الأمير بالتنفيذيين لبحث صفقات وتعاون محتمل إضافة إلى تشجيع الاستثمار في السعودية.

وستأتي هذه الاجتماعات بحسب الوكالة إلى جانب اجتماعات محتملة مع كبار المسؤولين في صناعة السينما في لوس أنجلوس، ومن بين المحطات التي تشملها الزيارة مدن نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، ومركز الطاقة في "هيوستن".