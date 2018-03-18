رويترز: مبادلة تدرس بيع جزء أو كل لـ "ثيبسا الإسبانية"

تدرس مبادلة للاستثمار البيع الجزئي أو الكلي لشركة Cepsa الإسبانية واستخدام حصيلة البيع في أعمال توسعة، هذا وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن متحدث في مبادلة.

يأتي ذلك ، بعد تأكيد "مبادلة" أنها تعمل مع إدارة Cepsa على دراسة خيارات من بينها الإدراج أو بيع حصة إلى مستثمر آخر.

وتمتلك مبادلة الشركة الإسبانية بالكامل، وهي شركة متخصصة في تكرير النفط وتوزيع الوقود، علما أن "مبادلة" اشترت الحصة المتبقية التي لا تملكها في Cepsa من توتال عام 2011 ، في صفقة قدرت قيمة الشركة الإسبانية عند نحو 7.5 مليار يورو.



تجدر الإشارة إلى أن "أدنوك" أرست الشهر الماضي حصة 20% على Cepsa في حقلين نفطيين بحريين.