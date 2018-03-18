ما هو المردود المالي لصفقة استحواذ "تبريد" على S & T ؟

قالت شركة "تبريد" إن استحواذها على 50% من شركة S & T للتبريد في أبوظبي سيكون لها مردود مادي بزيادة الإيرادات بنحو 50 مليون درهم سنويا وزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد بـ30 مليون درهم.

في حين ستبلغ مساهمة عملية الاستحواذ في زيادة الأرباح الصافية بـ15 مليون درهم سنويا.

وذكرت الشركة أن قيمة الصفقة تقدر بـ350 مليون درهم.

وكانت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" قد أعلنت عن استحواذها من شركة الدار العقارية على 50% من الحصص في شركة S & T للتبريد المركزي ذ.م.م."S & T "، إحدى أهم مزودي خدمات تبريد المناطق في جزيرة الريم بأبوظبي.

وسوف تمتلك شركة تبريد حصة 100% في الشركة بعد إتمام الصفقة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتبلغ الكمية التعاقدية لمحطة "S & T " للتبريد المركزي الواقعة في جزيرة الريم أكثر من 31500 طن تبريد، وتوفر خدماتها لمعالم بارزة في جزيرة الريم مثل، صن آند سكاي تاورز، وغيت تاور، وذا آرك، وشمس بوتيك مول.