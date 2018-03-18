"أدنوك" تمنح توتال حصصا في امتيازين بحريين.. ما هما؟

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الأحد إنها وقعت اتفاقات مدتها 40 عاما مع توتال الفرنسية لتمنحها 20% في امتياز أم الشيف ونصر و5% في امتياز زاكوم السفلي.

وأوضح البيان أن توتال دفعت رسوما 1.45 مليار دولار للمشاركة في الامتيازين اعتبارا من التاسع من مارس آذار.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية للطاقة #أدنوك قد أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاقات مدتها 40 عاماً مع #إيني، تعطي الشركة الإيطالية بموجبها حصة نسبتها 10% في امتياز أم الشيف ونصر البحري وأخرى نسبتها 5% في امتياز زاكوم السفلي.

وقالت "أدنوك" في بيان إن "إيني" قدمت رسم مشاركة قيمته 2.1 مليار درهم (575 مليون دولار) في امتياز أم الشيف ونصر، ورسماً قيمته 1.1 مليار درهم في امتياز زاكوم السفلي.

وحضر مراسم التوقيع في أبوظبي آنذاك ولي عهد الإمارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني.

وذكرت "أدنوك" في البيان أن هذه هي "أول مرة تشارك فيها شركة إيطالية في امتيازات النفط والغاز في أبوظبي".