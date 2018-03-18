بالأسماء.. إم.إم غروب تستحوذ على 3 شركات ما هي؟

أعلنت شركة "إم.إم غروب" للصناعة والتجارة العالمية "إم تي آي"، توقيع خطاب نوايا للاستحواذ الكامل على 3 شركات تابعة لمجموعة "التركي القابضة" عن طريق مبادلة أسهم في رأسمالها فور استكمال التدقيقات المتعارف عليها النافية للجهالة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن الشركات المقرر الاستحواذ عليها، تشمل: اتصالات الدولية مصر، ويو آر سي لتجارة التجزئة والصيانة، ودي تي آر للتجارة.

ومن المقرر وبموجب التوقيع الموقع بين الأطراف ذات العلاقة، إتمام الصفقة فور استكمال التدقيقات المتعارف عليها، كذلك الحصول على الموافقات الداخلية بالشركات كافة، إلى جانب إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وأوضحت إم.إم غروب، أن تلك الصفقة حال إتمامها، ستزيد ملكية إم تي آي 20.7% في شركة تطوير نظم البرامج والدفع الإلكتروني "مصاري"، من نسبتها السابقة والبالغة 10.6%.

كما ستضيف الصفقة ما يزيد على 6.5 ألف نقطة بيع مباشرة إلى شبكة توزيع إم تي آي، و15 منفذاً لصيانة العديد من العلامات التجارية.

وأشارت الشركة إلى أن صفقة الاستحواذ ستدعم اجتياز الشركة للتحديات التنافسية في سوق التجزئة، كذلك دعم فرص النمو على المدى الطويل.