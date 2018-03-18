"دبي للاستثمار" تتخارج من دبي درايف مقابل 35 مليون درهم

أعلنت شركة دبي للاستثمار أنها تخارجت من حصتها في دبي درايف.

وكانت حصتها في مركز دبي الدولي لتعليم قيادة السيارات 50%.

وباعت الشركة حصتها مقابل 35 مليون درهم.

وحقق بيع الحصة عائدا داخليا على الاستثمار بنسبة 21%.

وفي سياق منفصل، كانت شركة دبي للاستثمار قد أفادت في منتصف فبراير الماضي، أنها ستفتتح أول فرع لجامعة البلمند في الإمارات على أن تبدأ الدراسة في سبتمبر المقبل.

وستكون الجامعة أول جامعة في مجمع دبي للاستثمار، وستقام على مساحة 75 ألف قدم مربعة، وسيكون هذا الفرع الأول لها خارج لبنان.

وحصلت الجامعة على ترخيص من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، وستبدأ بتخصصات الهندسة والعلوم.