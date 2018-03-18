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"زين" السعودية توقع عقد تمديد قرض بـ2.25 مليار ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" توقيع اتفاقية تمويل تجاري جديد عوضاً عن التمويل القائم بقيمة 2.25 مليار ريال سعودي.

وقالت #زين إنها تمكنت من تمديد هذا التمويل التجاري لمدة سنة إضافية ليصبح تاريخ الاستحقاق 8 أغسطس 2019، والذي تم توقيع الاتفاقية الأساسية له بتاريخ 15 أغسطس 2016، مع بنك الصين الصناعي والتجاري (اندستريال آند كوميرشل بانك أوف تشاينا) كجزء من مشروع إعادة هيكلة القروض الذي أجرته زين.

ولهذه الاتفاقية مع #بنك_الصين الصناعي والتجاري نفس الشروط والأحكام بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل مقارنة بالاتفاقية السابقة لنفس القرض، ولا يترتب على ذلك أثر مالي جوهري.

كلمات دالّة

#زين, #بنك الصين

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