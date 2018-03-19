المتقدمة توصي بتوزيع ربح 7% للربع الأول من العام المالي

أوصى مجلس إدارة الشركة "المتقدمة" للبتروكيماويات أمس بعد مراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% (ما يعادل 0.7 ريال لكل سهم)، وذلك كأرباح عن الربع الأول من العام المالي 2018.

وذكرت شركة "المتقدمة"، في بيان لها على موقع "تداول، أن إجمالي المبلغ الموزع 137.8 مليون ريال، علماً أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 196,794,000 سهم.

من جهة أخرى، وافقت الجمعية العمومية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% (ما يعادل 0.7 ريال لكل سهم)، وذلك كأرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2017.

ووافقت الجمعية على كافة بنود الاجتماع التي تضمنت تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2018، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.