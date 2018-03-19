مزاد على أصول "الصانع" ينهي أشهر قضايا التعثر بالسعودية

فصل جديد تشهده شركة سعد للتجارة والمقاولات، من جهة، والدائنون من جهة أخرى، بعد فرض السلطات القضائية طرح ممتلكات المجموعة من أصول مختلفة للبيع بالمزاد العلني، إثر تأخرها في الالتزام لعقد من الزمن.

وقال عبدالعزيز الرشيد، رئيس تكتل إتقان إن "تكتل إتقان شكل بناء على محكمة التنفيذ بمدينة الخبر ويشمل محامين ومحاسبين قانونيين وكذلك مطورين عقاريين. الآن بدأ فعلياً بمزاولة مهمته في موضوع تصفية مديونية معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات. هذا اليوم الأول بمزادات السيارات والمعدات. أكثر من 900 معدة وسيستمر المزاد 5 أيام حتى نفاذ الكمية".

وتعود ملكية المجموعة لرجل الأعمال معن الصانع، وهي مطالبة بسداد مديونيات متأخّرة بنحو 17 مليار ريال، لم تستجب لمطالبات الدائنين حتى أضحت أشهر قضية تعثر في السداد على مستوى البلاد، ما استدعى القبض عليه، والحجر على ممتلكاته.

وأضاف عبدالعزيز الرشيد "خلال شهرين تقريباً 4 مزادات، 3 مزادات منها ستكون للمنقولات وتشمل السيارات والمعدات وبعد ذلك سننتقل للرخام والسيراميك ثم لمزاد خاص بالأثاث والمفروشات والتحف حتى اكتمال جميع عناصر المنقولات ثم سننتقل قبل نهاية شهر رمضان إلى مزاد عقاري على 8 عقارات تقريبا وستكون في المنطقة الشرقية."

ويعد قرار محكمة التنفيذ ملزم للمجموعة وصاحبـها، بسداد الديون المتأخّرة، أثبت للجميع أن لا أحد فوق عدالة القانون والمطالبة.