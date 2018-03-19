"علي بابا" تستثمر ملياري دولار للتوسع بجنوب شرق آسيا

قالت مجموعة #علي_بابا القابضة إنها ستستثمر مبلغاً إضافياً قيمته مليارا دولار في شركة #لازادا لـ#التجارة_الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، واختارت مسؤولة تنفيذية كبيرة لإدارة الشركة.

وستتولي لوسي بنغ، وهي من مؤسسي "علي بابا" ومسؤولة تنفيذية مخضرمة، منصب الرئيس التنفيذي لـ"لازادا" خلفا لمؤسس الشركة ماكس بيتنر الذي سيصبح مستشارا كبيرا في "علي بابا".

وقالت متحدثة لـ"رويترز" إن حصة "علي بابا" سترتفع بفضل الاستثمار الجديد، لكنها لم تفصح عن النسبة. وكانت "علي بابا" تمتلك حصة 83% قبل الاستثمار الذي يبلغ إجماليه الآن أربعة مليارات دولار، بعد أن ضخت ملياري دولار في العامين الماضيين.

وقالت "علي بابا" في بيان: "يبرز الاستثمار ثقة علي بابا في نجاح أنشطة لازادا في المستقبل، وآفاق النمو في سوق جنوب شرق آسيا، وتمثل جزءا رئيسيا في استراتيجية نمو علي بابا العالمية".

ويبرز التمويل الجديد في الشركة التي تمنى بخسائر طموح علي بابا العالمي، إذ تسعى للفوز بحصة أكبر من سوق التسوق على الإنترنت سريعة النمو مدعومة بسيولة كبيرة وارتفاع سعر السهم.