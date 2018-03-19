فيسبوك..قضية تسريب بيانات 50 مليون مشترك وسهمها يهوي!

خسرت شركة فيسبوك 27 مليار دولار من قيمتها السوقية عند افتتاح وول ستريت اليوم، بعد أن وردت أنباء إعلامية عن تسريب بيانات 50 مليون مستخدم دون إذن منهم، وإعطائها لشركة استشارات كانت تعمل مع الحملة الانتخابية للرئيس دونالد #ترمب .

من جهتها، #فيسبوك تؤكد أنها طلبت من الشركة حذف هذه البيانات منذ العام 2015.

وأثر هذه الأخبار، هبط سهم "فيسبوك" بنحو 6.4% في تمام الساعة 2:57 بتوقيت غرينتش.

وفتحت المؤشرات الأميركية الرئيسية منخفضة اليوم الاثنين مع تأثر أسهم التكنولوجيا والسوق عموما بأنباء إساءة استخدام بيانات مستخدمي فيسبوك.



وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 90.8 نقطة بما يعادل 0.36 بالمئة إلى 24855.71 نقطة .

في حين هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11.84 نقطة أو 0.43 بالمئة ليسجل 2740.17 نقطة، بينما نزل المؤشر ناسداك المجمع 63.99 نقطة أو 0.86 بالمئة إلى 7418 نقطة.