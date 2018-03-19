"آبل" ستتخلى عن "سامسونغ" بتصنيع شاشات "آيفون"

يبدو اعتماد "آبل" على منافستها "سامسونغ" محيرا للكثيرين، فكل هاتف تبيعه آبل، تربح منه سامسونغ، لأن الشركة الأميركية تعتمد على منافستها الكورية في تصنيع شاشات أجهزتها، ومنها iPhone X. لكن ذلك قد يتغير في ضوء التقارير عن اتجاه آبل لتصنيع شاشتها بنفسها من الآن فصاعدا.

وفي تقرير حديث أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن Apple تقوم بتصنيع كميات محدودة من الشاشات لخاصة بها لأغراض تجريبية، في مصنع قريب من مقرها الرئيسي في كاليفورنيا.

وتستثمر APPLE في الشاشات التي تعتمد على تقنية الجيل الثاني الـ MicroLED والتي تهدف إلى جعل الأجهزة أقل حجماً وأقل استنزافاً للطاقة.

وقد تعتمد آبل هذه التقنية الجديدة في هواتفها , بعد أن تبين أن هواتف الـIphoneX والتي تعتمد على تقنية OLED قد تواجه في المستقبل مشكلة التطبيع أو احتراق البيكسل.

وبطبيعة الحال تأثر سهم Samsung بهذه الأنباء لكون Apple تستعين بمنافستها الكورية الجنوبية حاليا لتصنيع شاشات OLED لهاتف iPhone X.