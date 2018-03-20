اتصالات تطلق Hello Business لتحفيز الشركات على الابتكار

أعلنت شركة #اتصالات الإماراتية إطلاق منافسة "Hello Business" لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على الإبداع والابتكار، بما يسهم في تعزيز نمو قطاع الأعمال في #الإمارات.

وتوفر هذه المنافسة فرصة استثنائية للشركات لطرح أفكارها أمام لجنة من الخبراء الذين سيقومون بمهمة تقييم نماذج الأعمال المقدمة.

وتأتي هذه المبادرة الجديدة متماشية مع جهود "اتصالات" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات، علاوة على تعزيز مكانتها كشريك للأعمال.

وقال عصام محمود، نائب رئيس أول لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بالإنابة في "اتصالات": "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي دوراً محورياً في عملية التنمية الشاملة، وتسهم بنصيب كبير في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، الأمر الذي يدعم الأجندة الوطنية المتمثلة في "رؤية الإمارات 2021" الرامية إلى جعل الدولة الأولى عالمياً بجميع المجالات"، مؤكدا أن منافسة "Hello Business" تدعم هذه الرؤية الطموحة على المدى الطويل من خلال منح الشركات الصغيرة والمتوسطة منصة لعرض قدراتها ونماذج أعمالها المبتكرة.

وستقوم لجنة مختصة في مركز "Hello Business Hub" في أبراج بحيرات جميرا في 2 مايو المقبل، باختيار الفائزين الخمسة الأوائل الذين سيتم منحهم جوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم، وتشمل أجهزة مكتبية و خدمات "اتصالات" لقطاع الأعمال وصكوكاً وطنية.